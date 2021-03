Rugz AS, et selskap tilknyttet styreleder Jens Rugseth, har kjøpt 250.000 aksjer i Link Mobility for 42,87 kroner stykket, tilsvarende litt over 10,7 millioner kroner.

Etter denne transaksjonen kontrollerer Jens Rugseth nesten 16,2 millioner aksjer i selskapet, hvilket tilsvarer en eierandel på 5,95 prosent

Onsdag falt aksjen 0,1 prosent til 42,90 kroner.