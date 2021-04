Triplet salget av coronakverkere

– Decon-X har hatt som hovedstrategi å levere desinfiseringsløsninger og -teknologi til kommunal og statlig sektor. Gjennomslaget i denne sektoren har vært bra i 2020, konstaterer Bjørn Platou, daglig leder i Decon-X.

Finansavisen fortalte i mars 2020 om det til da ukjente selskapet, som produserer desinfiseringsmaskiner i Norge.

Platou er utdannet markedsøkonom, og jobbet 11 år for Nera i Kina. Sammen med to venner han møtte der, tok han over et oppstartsselskap i 2012.

I 2014 solgte de den første roboten under navnet Decon-X DX1.

Kompanjongene startet med en investering på 18 millioner kroner, og har investert rundt 70 millioner kroner totalt.

Tredobling i coronaåret

I mars 2020 eksploderte etterspørselen: 26. mars hadde Decon-X fått inn 92 ordrer, mot 32 i hele 2019.

Etter at 2020-regnskapet er gjort opp kan Platou konstatere at omsetningen ble 33,6 millioner kroner – en tredobling i forhold til året før. I tillegg har selskapet bygget opp en ordrereserve på 16 millioner kroner.

– Er du fornøyd?

– Vi er glade for at Decon-X-teknologien er blitt et viktig tiltak i smittevernsarbeidet, men vi håper myndighetene i enda større grad får opp øynene for det store bidraget teknologi kan ha i smittevernarbeidet. Her kan norsk teknologi og innovasjon bidra mye, svarer Platou.

– Hva er hovedbestanddelene i smittevernarbeidet i dag?

– Godt renhold av hender, overflater og utstyr er basisen i alt godt smittevern. Men smittevasken er et svært tungt og krevende arbeid for de ansatte, og det sier seg selv at det er ekstremt vanskelig å klare å fjerne all smitte i et rom med vask og klut.

– Vi har en jobb å gjøre for å få myndighetene til å forstå fordelene med bruk av teknologi i smittevernet og å ta den i bruk.

Frem til mars 2020 var kundene primært offentlige sykehjem og sykehus, men i løpet av fjoråret kom nye bransjer til.

Mot slutten av 2020 tok både tannleger, privatklinikker og dyrehospitaler i bruk maskiner fra Decon-X.

– Det har også oljenæringen som nå har flere av våre systemer i bruk på oljeplattformene i Nordsjøen, understreker han.

Produserer i Norge

Produksjonen skjer utelukkende hos bedriftens tre samarbeidspartnere i Norge: Tronrud Engineering, Topro Elektronikk og Datek.

– På grunn av pandemien har det vært lengre leveringstid på en del tekniske komponenter, men det har vi løst ved å øke volum på bestillinger mot underleverandører, opplyser Platou.

– Hvordan er utsiktene for årene som kommer?

– 2021 ser ut til å bli et veldig spennende år for Decon-X, svarer han.

Han opplyser at det det stor interesse fra både Europa og USA, og ambisjonen er å signere med en ny større, partner i løpet av de neste ukene.

– Blir det full stopp når pandemien er over?

– Hovedstrategien har alltid vært å utvikle teknologi som fjerner all smitte. I Norge får 34.000 pasienter sykehusinfeksjon hvert år, og mange dør. Covid-19 har satt smitte og smittevern i fokus, og det vist oss hvor viktig desinfisering og godt renhold faktisk er, svarer Platou.