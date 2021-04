Kapitalinnhenting pågår: Henter 200 millioner og går på børs

Ole Kristian Sivertsen i Desert Control er trygg på at selskapet har et marked for produktet sitt.

– 20 prosent av jordens landområder er allerede lagt brakk av tørke, overutnyttelse og ørkenspredning. 12 millioner hektar produktiv matjord forfaller hvert år til ørken, viser tall fra FN. Det betyr at arealer tilsvarende 2.000 fotballbaner i timen blir til sand. Flytende leire kan stoppe og reversere denne utviklingen og markedet er enormt, sier han i en pressemelding.

Allerede i 2021 planlegger Desert Control å skalere opp med flere produksjonsenheter i De Forente Arabiske Emirater, og i 2022 blir det oppstart for kommersiell operasjon i USA.

FRA ØRKEN TIL FRUKTBAR JORD: Etter fem måneders behandling vokser det planter på behandlingsfeltet. ILLUSTRASJON: Desert Control

Omtalt av BBC og CNN

– Vi har to forretningsområder; det ene er innen grønne landskap, og det andre er jordbruk. Grønne landskap betyr for eksempel grønne urbane områder som parker og idrettsanlegg. Spesielt i Emiratene er dette noe som er svært vannkrevende. Med vår løsning reduserer man vannbehovet kraftig. Det finnes stor betalingsvilje for å få dette til, hevder Sivertsen.

Den seneste måneden har Stavanger-selskapet fått medieomtale både hos BBC og CNN.

– I tillegg til den store medieinteressen har også pandemien gjort at interessen i De Forente Arabiske Emiratene har økt voldsomt, fastslår Sivertsen.

Ifølge Dagens Næringsliv er det stor interesse blant investorene.

– Jeg vil nesten kalle det en «passion» for løsninger som adresserer disse globale problemene, sier Sivertsen til DN.

Etterhvert har Desert Control mål om å bidra til å bygge et grønt belte fra Senegal til Djibouti - på tvers av Afrika - kalt Great Green Wall, ifølge Nettavisen.

Dersom prosjektet realiseres, vil det bidra til et 8.000 kilometer langt belte av dyrkbar jord på arealer som tidligere har blitt spist opp av ørken.

Ifølge Nettavisen har profilerte investorer allerede med midler til klimateknologien, inkludert seriegründer Jakob Hatteland, Fjord Line-eier Frode Teigen, barnehage-gründer Einar Jansen, rederarving Cathrine Hermansen og milliardærekteparet Johan Odvar og Kristin Odfjell.