ABG Sundal Collier mener aksjen kan stige 60 prosent

ABG Sundal Collier tar opp dekning av Huddly. Ifølge TDN Direkt har det resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 24 kroner.

Meglerhuset, som også hjalp til med børsnoteringen av Huddly, forventer en investeringsboom i nytt videokonferanseutstyr for kontorer når den globale arbeidsstyrken trekker tilbake til sine kontorer fra andre halvdel av 2021. Tallknuserne estimerer en 41 prosent årlig vekst i kamera til videokonferanse fra 2020 til 2023.

Ifølge TDN Direkt understreker ABG Sundal Collier at Huddly i øyeblikket handles på 2021- og 2022-estimater for selskapsverdi/ebit på 22 og 13,5, noe ABG skriver er 50 prosent lavere enn andre nordiske sammenlignbare selskaper.

Analytikeren mener denne rabatten er urettferdig ettersom selskapet har betydelig høyere vekst.

Fredag omsettes aksjen for 15,14 kroner, opp 6,6 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige nesten 60 prosent.