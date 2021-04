Salesforce-konsulenter snudde tap med gullmargin

– Vi er det konsulentselskapet med de høyeste ratene du finner, men vi får tilbakemeldinger om at vi også er de som gir mest verdi, sier Erik Aas Johansen, norgessjef i Fluido.

Har man rett kompetanse til rett tid, skal man også ta seg betalt, mener Aas Johansen, som for litt over tre år siden tok over som norgessjef i Salesforce-spesialisten Fluido.

Den amerikanske programvaregiganten Salesforce har de seneste årene vært et ustoppelig godstog i CRM-markedet, og Fluido er ifølge Aas Johansen det konsulentselskapet i landet som besitter den beste fagkompetansen på teknologien siden det ble startet opp i Norge for ti år siden.

Han beskriver Fluido som et «boutique»-konsulentselskap i skjæringen mellom teknisk og strategisk rådgivning i et marked der det ikke er nok spesialister å oppdrive.

Men kompetanse alene er ikke nok til å tjene penger.

Da Aas Johansen kom inn i 2018 omsatte selskapet for 31 millioner med et blodrødt driftsresultat på minus 9 millioner kroner.

– Selskapet var gründet og drevet av fagfolk som er helt oppslukt av teknologien, men det var ikke så mye fokus på det kommersielle, sier han og legger til:

– Da jeg kom inn, hadde ikke selskapet prisjustert en eneste kunde på syv år. Vi var superbillige og sto på som gærninger.

SNUDDE SKUTA: Erik Aas Johansen, norgessjef i Fluido. Foto: Fluido

Fra underskudd til marginvinner

Aas Johansen er i motsetning til mange av sine kolleger hverken blyg eller redd for å ta seg betalt.

To år senere har selskapet lukket bøkene for 2020 med 55 millioner i omsetning, en vekst på 45 prosent sammenlignet med 2019, og et driftsresultat på 7,2 millioner.