Norbit dropper oppkjøp

Etter due diligence har Norbit avsluttet prosessen og avtalen om kjøp av det norske IoT-selskapet StalkIT og tilknyttede selskaper, opplyses det i en børsmelding.

Som meldt tilbake i januar er Norbit også for tiden i fremskredne og eksklusive forhandlinger om et oppkjøp av et ikke-navngitt europeisk selskap som opererer innen eiendoms- og kjøretøysporingsdomenet, og tilbyr en betydelig andel gjentakende abonnementsbaserte inntekter.

Denne prosessen pågår ifølge meldingen fortsatt, men sluttføring forventes å bli forsinket til andre kvartal.