Betydelig interesse for norsk ørkenteknologi

I forrige uke omtalte vi at en kapitalinnhenting var på gang i Stavanger-selskapet Desert Control, som ville hente 150-200 millioner og bli tatt opp på Euronext Growth.

Desert Control har laget en flytende leire som gjør at toppjord, sandholdig jord og ørkensand får tilbake evnen til å holde på vann og næringsstoffer.

Mandag morgen kan selskapet bekrefte at 17,58 millioner aksjer har blitt utstedt til kurs 11,69 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på 205 millioner kroner. Nøkkelansatte og styremedlemmer ble tildelt aksjer for 12,1 millioner kroner, i tråd med forhåndsforpliktelser.

Samtidig har eksisterende aksjonærer solgt 470.786 aksjer til samme kurs, og cashet inn 5,5 millioner kroner.

Emisjonen, som ifølge dagens børsmelding tiltrakk seg «betydelig interesse», skal finansiere vekstplanen med kommersiell utrulling i De Forente Arabiske Emirater og det vestlige USA.

Første handelsdag forventes på eller rundt 14. april.