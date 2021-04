Techstep med Vy-avtale i Sverige

Gjennom datterselskapet Optidev har Techstep inngått en avtale med det svenske busselskapet Vy Travel om å utvikle en ny tilpasset Managed Mobility Service-løsning. Det kommer frem i en børsmelding mandag,

Den totale kontraktsverdien er estimert til 8,4 millioner kroner, og varigheten er satt til 20 måneder, med muligheter for forlengelse.

Avtalen inkluderer rådgivnings- og utviklingstjenester for utvikling av en tilpasset løsning, samt Platform Management for administrasjonsarbeid. Optidevs TrueMobile-plattform skal være ryggraden for systemet, som muliggjør effektiv utvikling og enkel distribusjon.

– Techstep er heldig å jobbe med Vy i både Norge og Sverige, og vi ser frem til å utvide vårt gode samarbeid med Vy ytterligere, sier Techstep-sjef Jens Haviken.