Merkevaren Kahoot verdsatt til 14 milliarder

2020 ble et sterkt vekstår for Kahoot – både i verdsettelse og antall brukere. Selskapet passerte 5 milliarder kumulative deltagende aktører i 193 land, hvor av 1,5 milliarder kom til i fjor.

I en analyse fra Interbrand kommer det frem at styrken til den globale merkevaren til Kahoot nå er på lik linje med veletablerte merker som Sony, YouTube og Nintendo.

Merkevaren verdt 1,6 mrd.

Merkevaren Kahoot! blir i analysen verdsatt til over 1,6 milliarder dollar, knappe 14 milliarder kroner – som tilsvarer omtrent 30 prosent av selskapets nåværende markedsverdi.

– Det er alltid inspirerende å bli sammenlignet med noen av de beste selskapene og merkevarene i verden, sier adm. direktør Eilert Hanoa i Kahoot! til Finansavisen og legger til:



– Bekreftelsen av Kahoot! som et sterkt merkenavn er viktig for oss, fordi det både er basert på brukertilbakemeldinger, det arbeidet teamet i Kahoot! gjør med å skape gode brukeropplevelser og selvfølgelig fordi det åpner nye muligheter for nye samarbeid og kommersielle muligheter.

EdTech-markedet vil vokse betydelig

Teknologi pekes på som det raskest voksende og mest motstandsdyktige sektoren, med vekt på tilgjengelighet og nærhet til kunden, samt den økende populariteten til abonnementsmodeller som tydelig skiller dem fra fysiske merker.

– Det er ingen tvil om at teknologimerkene øker jevnlig når det gjelder merkeverdien. Vi så den trenden tydelig i vår Best Global Brands 2020-rapport, og jeg tror vi ser den også her i mikrokosmos med Kahoots sterke merkevareverdi, sier Michael Rocha i Interbrand.

Interbrand mener at EdTech-markedet vil vokse betydelig i tiden som kommer, og at Kahoot er godt posisjonert for å dra nytte av disse trendene.

– Selv om vi har opplevd sterk vekst det siste året, startet den ikke med pandemien. Vi hadde allerede flere år bak oss med sterk vekst i alle våre bruker-segmenter. Vi har sett at bruken av læringsverktøyene – både på skoler, i bedrifter og i hjemmet – har endret seg de siste årene, sier Hanoa.