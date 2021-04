Telefongigant skal produsere elektriske biler

Kinesiske Xiaomi er en av verdens største produsenter av smarttelefoner. Tirsdag melder selskapet at det også skal slå seg på elektriske biler, et marked som har sett en sterk fremvekst i Kina de siste årene.

Ifølge Bloomberg planlegger selskapet å investere om lag 10 milliarder dollar over det neste tiåret.

Xiaomi følger dermed andre teknologigiganter som Apple og Huawei, som begge har vist interesse i å delta i det elektriske bilmarkedet.

Bloomberg skriver at analyseselskapet Canalys estimerer at markedet for elektriske biler i Kina vil vokse med mer enn 50 prosent i år.

Det er ikke kjent hvilke selskaper Xiaomi vil investere i for å konstruere bilene. I forrige uke avviste Great Wall Motor co. en Reuters-sak som påstod at de fikk en kontrakt av Xiaomi.