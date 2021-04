PayPal lanserer krypto-betalingsløsning i USA

PayPal Holdings vil ifølge Reuters senere i dag kunngjøre at amerikanske PayPal-brukere nå kan betale med kryptovaluta.

Det vil si at amerikanere kan bruke enten bitcoin, ether, bitcoin cash eller litecoin for å betale hos 29 millioner forhandlere, forutsatt at kundene har flyttet kryptoverdiene til en PayPal-kryptolommebok.

«Dette er første gang at du kan sømløst bruke kryptovaluta på samme måte som et kredittkort eller bankkort via PayPal Wallet,» uttalte administrerende direktør Dan Schulman til Reuters i forkant av en offisiell kunngjøring fra selskapet.

Volatilitet

Betalingsløsningen vil fungere ved at kryptovalutaen omgjøres til tradisjonell valuta når betalingen utføres. Dette skal ifølge PayPal beskytte forhandlerne fra den kraftige volatiliteten som kommer med kryptovaluta.

Selskapet vil konvertere kryptovalutaen uten avgifter, opplyses det.

Senest i forrige uke meldte Elon Musks bilselskap Tesla at selskapet nå tar imot bitcoin som betaling for sine biler. Selskapet planlegger imidlertid å beholde kryptovalutaen, kontra å konvertere den i transaksjonen.

Bitcoin har nesten doblet seg i verdi i løpet av året, etter at flere større institusjonelle selskaper og organisasjoner har kjøpt store mengder med den volatile kryptovalutaen.

Kursen på én bitcoin stiger om lag to til tre prosent i løpet av dagen tirsdag.