Salgsdirektør David Fischer i Facebook forlater selskapet, melder han på sin Facebook-konto tirsdag.

Som salgsdirektør, eller «chief revenue officer», har Fischer stått bak selskapets reklamevirksomhet samt selskapets verdensomspennende salgsorganisasjon.

Avgangen kommer ifølge CNBC samtidig som at Apple gjør en rekke personvernendringer for sitt IOS-system, som skal gjøre det vanskeligere å lage persontilpasset reklame, noe som kan påvirke annonseinntektene for Facebook.