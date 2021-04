Twitter dømt i Russland for ikke å ha fjernet oppfordringer til protest

Dommen kommer to uker etter at kommunikasjonstilsynet Roskomnadzor truet med å blokkere Twitter i 30 dager om de ikke fjernet poster som strider mot loven.

Roskomnadzor anklaget Twitter for poster som oppfordrer til selvmord og poster om narkotika og pornografi. Twitter svarte at de har nulltoleranse for overgrep mot barn, narkosalg og oppfordring til selvmord.

Russiske myndigheter klaget tidligere i år over at sosiale medier bidro til at titusener av mennesker strømmet til demonstrasjoner med krav om løslatelse av dissidenten Aleksej Navalnyj.