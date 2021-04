Skylder på markedet etter noteringsflopp

Onsdag gikk den britiske matleveringstjenesten Deliveroo på børs i London, i en notering som var den største ved London Stock Exchange det siste tiåret. Første handelsdag endte med et realt krakk, aksjekursen falt 26 prosent og selskapets markedsverdi ble barbert med 2 milliarder pund, tilsvarende om lag 23,6 milliarder kroner.

Dermed ble tiårets største notering også en av historiens verste børsdebuter.

Nå har finansdirektør Adam Miller rykket ut for å berolige de ansatte. I et internt notat oppfordrer han dem til ikke å henge seg opp i «negative overskrifter» i kjølvannet av noteringen.

«Ikke undervurder Deliveroo. Selskapet gikk på børs i et svært volatilt marked,» skriver Miller ifølge The Telegraph.

Det til tross for at Vix-indeksen, som i skrivende stund ligger på 17,33, er på sitt laveste siden februar i fjor. Bare den seneste uken har fryktindeksen falt over 10 prosent fra en topp på 21,39 mandag.

I forkant av noteringen ønsket selskapet å hente inn opp mot 1 milliard pund, i en emisjon i intervallet 3,90-4,60 pund pr. aksje og en verdsettelse på opptil 8,8 milliarder pund. Til slutt måtte selskapet nøye seg med å utsetde aksjer i den lavere enden av intervallet, og en prising på 7,6 milliarder pund.

Investorkjemper skygget unna

Flere store institusjonelle investorer valgte å stå over emisjonen, deriblant Aberdeen Standard, Aviva Investors, BMO Global, CCLA, LGIM og M&G, som følge av bekymring knyttet til sjåførenes rettigheter.

Blant andre Corporate finance-sjef i M&G, Rupert Krefting påpekte overfor BBC at selskapets bruk av selvstendige sjåfører utgjør en risiko for investorene.

«Deliveroos smale fortjenestemarginer kan være i fare hvis det er nødvendig å endre vilkårene for sjåførene,» sa Krefting til BBC.

Tidligere i år avgjorde nemlig Høyesterett i Storbritannia at Uber-sjåfører var ansatte og ikke selvstendig næringsdrivende.

Også aksjesjef i Abredeen Standard, Andrew Millington, uttrykte bekymring for arbeidsvilkårene. Han trakk frem at Aberdeen nylig trakk seg ut av nettbutikken Boohoo etter besklydninger om utnyttelse av arbeiderne.

«I noen tilfeller er det å selge seg ut, eller å la være å investere i det hele tatt den eneste løsningen i slike tilfeller,» sa Millington.

Dårlig aprilspøk

De seneste dagene har selskapet forøvrig gått på nok en blemme. Torsdag forsøkte selskapet seg på en aprilspøk i Frankrike da det sendte ut bestillingsbekreftelser for pizza til 450 euro til tusenvis av kunder, melder BBC.

Stuntet falt ikke i god jord hos flere kunder som ringte banken i panikk for å få stanset overføringen. Sent torsdag kveld bekreftet Deliveroo på Twitter at det hele hadde vært en aprilspøk.