Fem toppanalytikeres beste aksjetips

Med full fokus på gjenåpningen av samfunnet, er det fortsatt mye usikkerhet på Wall Street. Så hvordan kan man finne frem til nye spennende investeringsmuligheter? Jo, ved å følge de analytikerne som konsekvent har klart å treffe riktig, skriver CNBC.

Ved å benytte seg av TopRanks analytikertjeneste har nettstedet funnet frem til de analytikerne med høyest suksessrate det siste året og deres nåværende favorittaksjer. Det har resultert i fem aksjer med kjøpsanbefalinger og solide oppsidepotensialer.

Facebook-tro

Monness-analytiker Brian White er fortsatt bull på Facebook, og gjentok nettopp sin kjøpsanbefaling på aksjen. Kursmålet har han satt på 375 dollar, noe som tilsier en oppside på 27 prosent.

Nylig deltok sjefene i Faceboook, Twitter og Google i en høring i Representantenes Hus, og White hevder at det her oppstod et sjeldent fenomen.

«Å styre de ledende sosiale medieplattformene gjennom økt regulering, endringer i Section 230, eller muligens å bryte opp de største plattformene, har blitt ett av de få spørsmålene som både demokratiske og republikanske ledere kan være enige om», sier han, ifølge CNBC.

Analytikeren er imidlertid ikke bekymret, og mener Facebook-sjef Mark Zuckerberg fremsto som godt forberedt, profesjonell, respektfull for problemene som ble diskutert og åpen for å forbedre plattformen.

Micron og Benchmark Electronics

RBC Capitals' Mitch Steves har Micron som en av sine favorittaksjer, og gjentok ifølge CNBC for bare noen dager siden sin kjøpsanbefaling. Han løftet samtidig kursmålet fra 110 til 120 dollar, og har dermed tro på at aksjen har potensiale til å stige 36 prosent.

Chip-produsenten la onsdag frem sine tall for andre kvartal, som viste en omsetning på 6,24 milliarder dollar, og dermed overgikk konsensus på 6,19 milliarder. Micron presenterte også høyere guiding enn analytikerne på forhånd hadde spådd.

Også tech-aksjen Benchmark Electronics har støtte fra en av toppanalytikerne.

Basert på økende tillit til vekst og bedrede marginer, har Needham-analytiker James Ricchiuti oppgradert aksjen fra hold til kjøp. Han har samtidig satt et kursmål på 35 dollar, noe som indikerer en oppside på 13 prosent.

Lantheus og Marvell

De siste to aksjene som anbefales er Lantheus Holdings og Marvell.

Førstnevnte utvikler produkter til diagnostisk bildebehandling, og SVB Leerink-analytiker Richard Newitter anbefaler nå kjøp av aksjen med et kursmål på 25 dollar, noe som er 17 prosent over dagens kurs.

Selskapet kjøpte nylig de globale rettighetene til Noria Terapeutics NTI-1309, som er en PET-bildebehandlingsagent, noe Newitt omtaler som et interessant tillegg til Lantheus' tilbud innenfor kreftdiagnostikk.

Den siste aksjen, Marvell, er det Susquehanna-analytiker Christopher Rolland som har tro på.

Etter en samtale med selskapets sjef er han ifølge CNBC optimistisk til halvlederselskapets langsiktige vekstutsikter, og opprettholder dermed sin kjøpsanbefaling. Kursmålet løftes fra 60 til 62 dollar, noe som tilsier en oppside fra dagens kurs på 27 prosent.