Softbank kjøper for 24 mrd. i norsk selskap

SoftBank kjøper 40 prosent av robotteknologi- og programvareselskapet AutoStore for 2,8 milliarder dollar, tilsvarende cirka 23,8 milliarder kroner, opplyses det i en melding.

Aksjene kjøpes fra fond tilknyttet Thomas H. Lee Partners, L.P. («THL») og EQT Private Equity («EQT»), samt andre aksjonærer.

THL vil fortsatt være AutoStores majoritetseier, og THL, SoftBank og EQT vil alle bli representert i AutoStore-styret.

Ekspansjon

Det japanske teknologifondet ønsker nå å akselerere AutoStores globale ekspansjon, med et særlig fokus på Asia-Stillehavsregionen.

AutoStore, automatiserte lagrings- og plukkesystemer, har i dag en global kundebase av verdensledende selskaper gjennom over 600 installasjoner og 20.000 roboter i 35 land.

– Vi ser på AutoStore som en fundamental teknologi som muliggjør rask og kostnadseffektiv logistikk for selskaper over hele verden. Vi ser frem til å arbeide med AutoStore for å aggressivt ekspandere til nye markeder og sektorer, sier styreleder og administrerende direktør i SoftBank Group, Masayoshi Son, i en kommentar.

AutoStore-sjef Karl Johan Lier, er svært fornøyde med å få Softbank med på laget.

– i ser frem til å jobbe med SoftBank på en global skala og særlig knyttet til våre målsettinger for Asia-Stillehavsregionen, sier han.