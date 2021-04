Ladeselskap utvider til Storbritannia

Zaptec, et teknologiselskap som utvikler ladesystemer, åpner sitt første kontor utenfor Skandinavia i Storbritannia. Målet er å tilby mer bærekraftige ladeløsninger til øystaten og kontoret skal ligge i Midlands, ifølge en børsmelding.

«Ettersom mer enn 80 prosent av befolkningen bor i urbane områder, mener vi at det er et stort potensial for å raskt utvikle infrastrukturen for elbillading i bedrifter, på offentlige steder, i private hjem og i borettslag», uttaler adm. direktør Anders Thingbø i Zaptec i børsmeldingen.

Guy Handon, som kommer fra stillingen som salgssjef for elektromobilitet i Siemens, blir ny adm. direktør for Zaptec i Storbritannia.