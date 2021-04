DNB Markets anbefaler kjøp – onsdag kommer tallene

Før påske var det ifølge DNB Markets knyttet en viss usikkerhet til om Kahoot ville komme med en markedsoppdatering i begynnelsen av april eller om ledelsen ville utsette det til fremleggelsen av kvartalsrapporten i begynnelsen av mai.

31. april annonserte Kahoot at selskapet vil komme med en oppdatering onsdag 7. april.

DNB Markets venter at selskapet har fakturert for 19,5 millioner dollar i første kvartal 2021. Videre forventer analytikerne at ARR (årlige avtaleinntekter) vil være på 70,6 millioner dollar, opp fra rundt 60 millioner dollar ved utgangen av 2020.

«Den siste tidens kursutvikling reflekterer etter vårt syn at forventningene i markedet har kommet ned og vi venter at tall på linje med våre estimater vil kunne være tilstrekkelig til å gi en positiv reaksjon i verdsettelsen», skriver meglerhuset i en oppdatering tirsdag.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Kahoot og et kursmål på 150 kroner. Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 98,45 kroner, opp 2,8 prosent.

Tirsdag morgen ble det kjent at Kahoot har ansatt Jostein Håvaldsrud som teknologidirektør og Trine Haaland Danjalsson som juridisk direktør. Håvaldsrud kommer fra stillingen som produktdirektør for SMB i Visma mens Haaland Danjalsson kommer fra M&A-avdelingen hos Advokatfirmaet Thommessen.