Meglerhus kutter kursmålet på Adevinta

UBS har senket sitt kursmål på Adevinta fra 150 til 140 kroner, melder TDN Direkt.

Meglerhuset fastholder sin nøytral-anbefaling på aksjen.

Ifølge nyhetsbyrået forventer UBS at Adevinta i første kvartal omsatte for 175 millioner euro. Det er lavere enn selskapets omsetning i fjerde kvartal i fjor på 183 millioner euro.

Meglerhuset at det blant annet kommer som følge av at Adevinta har solgt unna selskaper som Yapo, Avito Morocco, Tayara og Fincaraiz.

I tillegg venter UBS at Adevinta vil rapportere Shpock som «eiendel til salgs», som følge av at britiske konkurransemyndigheter har satt salg Shpock som kriterium for å godkjenne oppkjøpet av eBay Classified Group i Storbritannia.

UBS venter også lavere transaksjonsomsetning, spesielt i Frankrike, gitt sesongmessige forskjeller.