Tidligere på dagen tirsdag ble det klart at Bergen Carbon Solutions har søkt om opptak til handel på Euronext Growth. Tirsdag kveld har de børsmeldt årsrapporten for 2020, som viser at selskapet fortsatt går i underskudd.

Mens Bergen Carbon Solutions i 2019 kunne rapportere om driftsinntekter på rett i underkant av en halv million kroner, har selskapet omsatt for tilnærmet ingenting i 2020. Med kostnader i millionklassen, endte selskapet med et samlet underskudd på 4,7 millioner kroner.

Det Bergen-lokaliserte selskapet arbeider med å utvikle teknologi knyttet til å produsere karbon nanofiber med utgangspunkt i CO2 som innsatsfaktor. Selskapet har hentet 120 millioner kroner fra investorer siden rett før jul, der Saga Pure med Øystein Stray Spetalen på eiersiden sto for en vesentlig andel av summen.

Selskapet, som ventes å bli børsnotert den 16. april, opplyser i årsrapporten at coronakrisen har gjort at leverandører ikke har klart å gjennomføre leveranser til forventet tid, som igjen har påvirket selskapet negativt.