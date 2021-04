Kahoot!-gruppen fortsetter den kraftige veksten, og endte årets første kvartal med inntekter på 19,1 millioner dollar, mot 6,4 millioner dollar i tilsvarende kvartal 2020, ifølge en kvartalsoppdatering onsdag.

Det tilsvarer en økning på 195 prosent.

Selskapet melder at det hadde 760.000 betalende abonnenter i kvartalet, inkludert abonnenter i selskapene som de har kjøpt opp. De siste 12 månedene har selskapet hatt 28 millioner brukere, en vekst på 68 prosent på årsbasis.

«Nå som vi har avsluttet første kvartal, er jeg stolt over å kunne dele at organisasjonen vår har levert en solid økonomisk vekst og gitt mer verdi til alle Kahoot! brukere over hele verden», skriver administrerende direktør Eilert Hanoa i meldingen.

Tallene er fra Kahoot-gruppens kvartalsoppdatering fra første kvartal. Selskapets offentlige kvartalsrapport presenteres i mai.

Oppkjøp

Rett etter markedsoppdateringen melder selskapet at det kjøper opp et nytt selskap.

Kahoot! melder i en børsmelding onsdag at det kjøper opp læringsappen Motimate, som skal ha en verdi på mellom 25 og 27 millioner dollar.

Det tilsvarer et kjøp på om lag 200 millioner kroner.