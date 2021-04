– Bør gi en attraktiv reise for investorer

Melwater kunne onsdag morgen opplyse om en tilvekst på 72 premium-kunder i mars, noe som tilsvarer en vekst i årlig gjentagende inntekter (ARR) på 3,1 millioner dollar siden februar og 18 prosent på årsbasis.

Veksten er ifølge TDN Direkt noe høyere enn forventet av DNB Markets, som i en oppdatering viser til at veksten på årsbasis var 12 prosent i fjerde kvartal 2020.

ATTRAKTIV: DNB Markets mener Jørn Lyseggens Meltwater handles på gunstige multipler. Foto: Iván Kverme

Meglerhuset synes Meltwater, en global markedsleder innen medieovervåkning og analyse, utvikler seg i tråd med planen selskapet selv kommuniserte i forbindelse med noteringen på Euronext Growth.

«Gitt at Meltwater nå handles til EV/salg på under 5x (EV = enterprise value = egenkapital pluss netto rentebærende gjeld, red. anm), sammenlignet med sammenlignbare selskaper som handles til 10-17x, bør denne multippelekspansjonen gi en attraktiv reise for investorer, skriver DNB Markets ifølge nyhetsbyrået.

Meltwater stiger 3-4 prosent til 53,56 kroner i onsdagens handel, og går dermed mot strømmen ettersom hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,4 prosent til 1.067,97.