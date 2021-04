Krisen har nådd Apple: – Det kan bli enda verre

Den globale mangelen på halvledere fører til utsettelser i produksjonen også hos Apple, til tross for selskapets enorme makt innen anskaffelser, melder Nikkei.

I første omgang er det MacBook-laptopene og iPadene som rammes. Produksjonsplanene for iPhone skal så langt ikke være rammet.

Nikkeis kilder sier brikkemangelen har ført til forsinkelser i en viktig del av MacBook-produksjonen – det skal dreie seg om fasen der komponenter plasseres på kretskort før selve sluttmonteringen. iPad-forsinkelsene skal angivelig skyldes mangel på skjermer og skjermkomponenter.

Fra før er det kjent at bilbransjen er hardt rammet av brikkemangelen. I USA trygler nå produsenter om hjelp , mens flere kjente merker har besluttet eller vurderer produksjonskutt og å stenge dørene.

– Det kan bli enda verre

Avisens kilder sier forsinkelsene har ført til at Apple har utsatt komponentbestillinger for de to produktene fra første til andre halvår i år.

Det vises også til bransjekilder og -eksperter som peker på at forsyningskrisen tydelig blir mer alvorlig, nå som brikkemangelen også har nådd Apple.

– Vi ser virkelig ingen ende på denne mangelen, og det kan bli enda verre, ettersom mindre teknologiaktører kan gå tom for kritiske komponenter til å bygge sine produkter og bli nødt til å skalere ned produksjonen, sier Wallace Gou, adm. direktør i brikkeprodusenten Silicon Motion, ifølge Nikkei.