Michael Novogratz er en tidligere amerikansk hedgefondforvalter, milliardær og adm. direktør i den digitale handelsbanken Galaxy Digital, som fokuserer på investeringer i kryptovaluta. Han mener at USA må få fart på utviklingen av en digital dollar for ikke å seile akterut mot andre stormakter.

«Det kan føre til en eksistensiell krise. Vi trenger en digital dollar», uttaler Novogratz til MarketWatch og Barrons i programmet «Investing in Crypto».

Han peker på at Kina allerede har avfyrt det første digitale valutaskuddet med den digitale yuanen, og at den er en måte å konkurrere med USA og andre store økonomier på. Den digitale yuanen styres av den kinesiske sentralbanken og utstedes av dem, ifølge The Wall Street Journal.

«Hvis USAs finans- og pengepolitikk begynner å se ut som en fra en bananrepublikk vil du ende opp i en Minsky-situasjon hvor tilliten bryter sammen», advarer Novogratz.

Minsky-referansen er rettet mot økonomen Hyman Minsky, som døde i 1996. Han forsket på forklaringen av økonomiske kriser og hvordan store forvrengninger i finansielle systemer til slutt ender veldig dårlig. Novogratz knytter det opp til USAs pengebruk under og etter coronakrisen, og frykten for økende inflasjon.

Galaxy Digital-direktøren legger til at finansminister Janet Yellen og sentralbanksjefen Jerome Powell må lande en digital valuta for å styrke den finansielle posisjonen og troverdigheten i kjølvannet av krisen.