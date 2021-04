IT-gigant nærmer seg nest største kjøp noensinne

Microsoft er i fremskredne forhandlinger om å kjøpe AI- og taleteknologiselskapet Nuance Communications for rundt 16 milliarder dollar, ifølge Reuters-kilder. Det tilsvarer rundt 136 milliarder kroner.

Nyhetsbyråets kilder sier prisen som diskuteres, kan verdsette Nuance til rundt 56 dollar pr. aksje. Seneste sluttkurs på Nasdaq for aksjen var 45,58 dollar.

Selskapets stemmegjenkjenningsteknologi er blant annet blitt brukt i utviklingen av Apples virtuelle assistent Siri.

Bloomberg, som meldte om forhandlingene først, tilføyer at det fortsatt er en sjanse for at samtalene bryter sammen.

Lykkes Microsoft imidlertid med kjøpet, vil det kunne bli selskapets nest største noensinne. LinkedIn kostet 26,2 milliarder dollar tilbake i 2016.