Meltwater klar for opprykk – henter direktør fra Oslo Børs

MTWR

Meltwater har, som tidligere kommunisert, startet de formelle stegene mot en søknad om overføring fra Euronext Growth til hovedlisten på Oslo Børs.

Noteringen kan skje så tidlig som midten av 2021, avhengig av nødvendige godkjennelser, går det frem av en børsmelding.

Samtidig opplyser selskapet at Geir Harald Aase er ansatt som ny IR-direktør, med effekt fra 1. mai. Aase kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef ved Euronext Oslo Børs, og vil være ansvarlig for investor-, finansiell- og mediakommunikasjon.

Aase har vært kommunikasjonssjef på børsen i over syv og et halvt år, og var på Oslo Børs også i fire år fra 1996 til 2000, da som webredaktør/informasjonskonsulent. Videre har Aase bak seg to perioder i Finansavisen, og han har også vært innom selskaper som Fast, Microsoft og Thin Film Electronics.