Teknologiselskapet Zwipe har utnevnt Ramzi Saboury til daglig leder for regionene Midtøsten og Nord-Afrika (MENA), ifølge en melding fra selskapet mandag.

Samtidig melder selskapet at det har inngått et strategisk samarbeid med Masterline i India for distribusjonen av Zwipe Pay One-plattformen i India, i tillegg til Nord-Afrika og Midtøsten.