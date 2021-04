Microsoft gjennomfører gigantoppkjøp for 167 milliarder

På søndag ble det kjent at Microsoft nærmet seg en endelig avtale for å kjøpe Nuance, et teknologiselskap som utvikler stemmeteknologi- og AI.

På mandag blir det bekreftet, der Microsoft kjøper opp selskapet for 19,7 milliarder dollar inklusive Nuances gjeld, tilsvarende 56 dollar pr. aksje, som er en premie på 23 prosent sammenlignet med sluttkurs fredag.

Mark Benjamin vil beholde sin stilling som konsernsjef i selskapet, og vil rapportere til direktør for Cloud & AI i Microsoft. Transaksjonen er ventet sluttført i løpet av dette kalenderåret, melder selskapet.

Oppkjøpet er Microsofts nest største noensinne. LinkedIn kostet 26,2 milliarder dollar tilbake i 2016.