Kutter kursmålet på Kahoot

DNB Markets reduserer sitt kursmål på Kahoot fra 150 til 135 kroner, melder TDN Direkt.

Meglerhuset gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Ifølge nyhetsbyrået argumenterer DNB for at deres fundamentale syn på Kahoot er styrket, og trekker frem at selskapet ser et godt momentum inn i andre kvartal.

Potensielle katalysatorer

Meglerhuset tror at de nylige produktendringene, integrasjonene og brukerveksten vil sikre stabilisering av betalingskonverteringstrenden.

«Vi ser stor-skala internasjonale, fremfor lokale, 'bolt-on M&A', en innlemming i OSEBX-indeksen i september, og en mulig dobbelnotering i USA som potensielle katalysatorer for selskapet», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

De mener selskapets «standalone DCF» støtter en verdsettelse på 101 kroner pr. aksje. Legger man i tillegg til en M&A-sensitivitetsanalyse på toppen, gir det ifølge DNB en kurs på mellom 130–140 kroner gitt fortsatt innvannende oppkjøp.