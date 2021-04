Xplora samarbeider med UNICEF

Xplora Technologies har inngått et partnerskap med UNICEF USA for støtte av sistnevntes Kid Power-program, går det frem av en børsmelding.

Ved å være aktive og fullføre trinn på sin smartklokke eller en gratis mobilapp, vil barn utløse to typer «impact»: måltider for familier lokalt og vanntabletter for barn og familier verden over.

Samarbeidet er ifølge meldingen i tråd med Xploras visjon om å gi barn en trygg introduksjon til det digitale livet, og å oppmuntre en bedre balanse mellom skjermtid og fysisk aktivitet.

Xplora skriver videre at selskapet siden etableringen har solgt totalt 350.000 smartklokker for barn.