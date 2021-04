Huddlestock doblet inntektene

Huddlestock hadde i første kvartal en omsetning på 0,5 millioner kroner, mer enn en dobling fra 0,2 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte på minus 1,8 millioner kroner, ned fra 0,8 millioner kroner i første kvartal 2020.

Selskapet påpeker at de er godt fornøyd med fremdriften etter fjorårets notering på Euronext Growth.

– Mens den pågående pandemien har forårsaket noe forsinkelse i våre kommersielle utviklingsplaner, er vi glade for at våre partnerskap med BNP Paribas, Baader Bank, MHX, Donau Capital, Pecunia og Tradegate utvikler seg godt, og vi forventer at flertallet av disse kontraktene vil gå live i løpet av andre kvartal, sier Huddlestock-sjef John Skajem i en kommentar.