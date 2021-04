Rune Bjerke på vei inn i Schibsted-styret

Valgkomitéen har foreslått Rune Bjerke og Hugo Maurstad som nye aksjonærvalgte styremedlemmer i Schibsted, går det frem av innkallingen til generalforsamling 6. mai.

Disse to kommer inn for Christian Ringnes og Birger Steen, som ikke stiller til gjenvalg. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges for ett år av gangen, og aksjonærene får anledning til å stemme på hvert av de foreslåtte styremedlemmene.

Samtidig har Blommenholm Industrier AS benyttet seg av sin rett til å utpeke ett styremedlem direkte i tråd med selskapets vedtekter, ved å velge Ole Jacob Sunde.

Valgkomitéen anser ifølge innkallingen alle aksjonærvalgte styremedlemmer, med unntak av Ole Jacob Sunde og Karl Christian Agerup, som uavhengige.