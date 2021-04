Cyviz går inn i andre fase av Microsoft-samarbeid

Cyviz inngikk i februar en avtale med Microsoft for å designe, utvikle og levere neste generasjons løsninger for et visuelt samarbeid med Microsoft Technology Centers (MTC) over hele verden.

Cyviz skal bidra med å levere kundeopplevelser og tekniske løsninger for Microsofts sentre. Sentrene skal gi tilgang til innovative teknologier og teknologisk ekspertise, slik at Microsofts kunder og partnere kan oppleve ulike produkter.

Teknologiselskapet melder i en børsmelding torsdag at samarbeidet med Microsoft har nå beveget seg inn i «andre fase», som er lansering i fire byer i Europa og Asia.

Den første fasen av lanseringen gikk ut på å rulle ut teknologien hos fem av Microsofts amerikanske teknologisentre.