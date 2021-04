Kongen av WiFi

Dårlig WiFi-dekning hjemme kan være like frustrerende som ingen WiFi i det hele tatt, og med introduksjonen av hjemmekontor er vi alle avhengig av å ha uavbrutt WiFi for å jobbe hjemmefra.

Vi har testet Netgears nyeste mesh-system «Orbi WiFi 6 (RBK852)» for å se om dette kan ta knekken på bivirkningene av den nye arbeidshverdagen.

Dobler båndbredden

Det finnes flere mesh-systemer, men det som gjør Orbi WiFi 6 spesielt, er måten systemet kommuniserer på.

Enkelt forklart består et mesh-system av en serie basestasjoner plassert rundt i huset for bedre WiFi-dekning, men med «WiFi 6» dobles båndbredden slik at flere kommandoer kan sendes og mottas samtidig mellom ruteren og basestasjonene. I tillegg til å øke nettverkshastigheten, vil dette sørge for at flere enheter kan være påkoblet samtidig, og hjemmenettverket vil oppføre seg mer stabilt.

Inne i hver enhet er åtte smarte antenner, og ved å bruke den nyeste teknologien for å støtte flere tilkoblinger, samt stråleformingsteknologi for å skreddersy signalet til hver enhets behov, er systemet i stand til å operere med en teoretisk hastighet på inntil 6 Gbps frem og tilbake.

Leverer på løftet om WiFi 6

Nå hadde ikke vi 6 Gbps å teste med, men med en netthastighet på 1 Gbps, var mesh-systemets evne til å dytte et sterkt signal gjennom vegger og tak uten sidestykke.

Vi testet systemet i et hus på 260 kvadratmeter, og de to enhetene vi testet var nok til å teppelegge hele huset med kraftig WiFi. Under vår test leverte enhetene 780 Mbps gjennom en vegg 15 meter fra ruteren og flyttet over 600 Mbps gjennom et tak opp til andre etasje.

Enkelt å sette opp

GOD KONTROLL: Netgears Orbi-app gjør det enkelt å holde styr på hjemmenettverket. Skjermbilde: Michael Groth

Systemet består av to enheter. Den ene enheten erstatter din eksisterende ruter, og den andre plasserer du der du ønsker å øke dekningen.

Installasjonen som gjøres via Netgears egen Orbi-app er grei og tydelig. Ved å skanne en QR-kode på enheten, kjøres installasjonen i enkle trinn som håndterer alle grunnleggende detaljer som nettverksnavn og sikkerhet. Appen holder styr på alt underveis, og håndterer eventuelle problemer på en fornuftig måte.

Alt i alt tok det 15 minutter å lage et nytt nettverk.

Når alt er installert, gir appen deg en fin oversiktsliste over tilkoblede enheter. Den er rask, enkel å bruke og har noen praktiske funksjoner inkludert, som oversikt over nettverkstrafikk, hastighetstest for internettilkoblingen, og mulighet for å sette opp gjestenettverk.

Ikke billig

Netgear vinner kanskje ikke designprisen med Orbi WiFi 6. Enhetene kommer i 90-talls hvit, og minner litt om store blomstervaser. De må stå fremme for å kunne levere god dekning, og vi skulle derfor likt å se at Netgear fokuserte litt mer på design. Men for hva dette systemet leverer, vinner funksjon over design denne gangen.

Hvis du leter etter den enkleste og raskeste mesh-løsningen på markedet, gjør Netgear Orbi WiFi 6 susen med utmerket ytelse, spesielt i større hjem med mange vegger. Dog til en relativt stiv pris på 9.000 kroner.