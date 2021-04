Vil hente 150-175 mill. før børsnotering

Geo-ingeniørselskapet Argeo vil i forbindelse med børsnoteringen hente mellom 150 og 175 millioner kroner i en emisjon, opplyses det i en børsmelding.

Det vil gjøres gjennomutstedelse av 18,2-21,3 millioner nye aksjer til en kurs på 8,20 kroner pr. aksje. I forkant av emisjonen er selskapet priset til cirka 50 millioner kroner.

Et stor og velkjent «family office» har ifølge meldingen forpliktet seg til å tegne aksjer for 35 millioner kroner. I tillegg har styreleder Jan P. Grimnes, gjennom sitt selskap Redback AS, forpliktet seg til å tegne aksjer for 10 millioner kroner.

Argeo vil bruke nettoprovenyet til å finansiere investeringer i nye AUVer, utvikle organisasjonen, samt generelle selskapsformål.

Selskapet forventer at børsdebuten vil skje 26. april.