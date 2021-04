Otello kjøper aksjer for flere millioner

7. april meldte Otello Corporation at selskapet har besluttet å gjennomføre et program for tilbakekjøp av inntil 13,85 millioner egne aksjer, som tilsvarer rundt 10 prosent av de utstedte aksjene i selskapet.

Få dager senere kjøpte Otello 109.000 egne aksjer til en snittkurs på 31,1 kroner.

I en børsmelding mandag melder Otello at selskapet har kjøpt i overkant av 265.000 nye aksjer, denne gang til en snittkurs på 31,3 kroner stykket.

Etter den siste transaksjonen har Otello i overkant av 1,25 millioner egne aksjer.