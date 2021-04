Teknologirakett melder om betydelige fremskritt

Teknologiselskapet Thin Film Electronics melder om betydelige fremskritt innen kommersialiseringen av produkter, deriblant selskapets solid-state litiumbatteri (SSLB) innen mikrobatteriprodukter. I tillegg har det kommet lengre i klargjøring for produksjon, ifølge en børsmelding.

Selskapet har blant annet inngått kommersielle avtaler med fem OEMer på tvers av segmenter.

Produksjonslinjen og andre oppskaleringsfaktorer har blir validert, før det som var planen. Selskapet har også bestilt kritisk utstyr til produksjonsoppskalering, som ventes å ankomme tidlig i tredje kvartal, ifølge meldingen.

Thin Film meldte i slutten av januar om at det første produktet var ferdig utformet, og at det ventet inntekter innen årsslutt. Da gikk selskapet går fra å lage teknologiprøver til potensielle kunder til å utvikle spesifikke produkter basert på sin teknologi for solid-state-litiumbatterier (SSLB).

Thin Film-aksjen er opp 45,54 prosent i år til 0,815 kroner.