Arribatec-datter sikrer cruisekontrakt

IB (Arribatec Marine Solutions), et datterselskap av Arribatec Solutions, har sikret en femårig Software-as-a-Service (SaaS) -kontrakt med et større europeisk cruiseselskap for totalt 17 cruiseskip, ifølge en børsmelding.

Avtalen omfatter levering av den komplette InfoSHIP-programvarepakken, som består av eiendeler, anskaffelser, kvalitet og sikkerhet, elektroniske loggbøker og ytelsesovervåking.

Kontrakten har en verdi på 2,7 millioner euro, rundt 27 millioner kroner. Alle tjenester vil bli levert på tids- og materialbasis og anslås også å ha betydelig verdi de neste årene.