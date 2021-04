Abonnementssmell for Netflix

I løpet av første kvartal fikk strømmegiganten Netflix rett i underkant av fire millioner nye betalende kunder. I forkant hadde analytikerne derimot ventet at kundebasen skulle øke med 6,25 millioner, ifølge tall hentet inn av Refintiv.

Dermed rundet selskapet av kvartalet med totalt 208 millioner betalende abonnenter, mot de 210 millionene selskapet hadde guidet med .

Som følge av de skuffende abonnementstallene raste Netflix-kursen hele 11 prosent i etterhandelen til 489,98 dollar, ned fra 549,57 dollar ved børsslutt i New York.

I løpet av første kvartal steg selskapets omsetning til 7,16 milliarder dollar, opp fra 5, 77 milliarder på samme tid året før. Nettoresultatet endte på 1,75 milliarder dollar, opp fra 709 millioner dollar i fjorårets første kvartal.

I andre kvartal venter Netflix kun 1 million nye betalende abonnenter, men selskapet tror fremdeles tror på et et sterkt andre halvår, som følge av at fere av plattformens populære serier vil komme med nye sesonger.