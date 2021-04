Quantafuel inngår intensjonsavtale

BASF, Quantafuel og Remondis har signert en intensjonsavtale for å evaluere et samarbeid innen kjemisk resirkulering, inkludert en felles investering i et pyrolyseverk for plastavfall, opplyser Quantafuel onsdag.

Ifølge meldingen er planen at Quantafuel vil levere teknologi samt operere anlegget. Videre vil Remondis levere passende plastavfall til anlegget, mens BASF vil bruke den resulterende pyrolyseoljen som råvare i sin produksjon Verbund som del av ChemCycling-prosjektet.

Lokasjonen til pyrolyseverket vil bli evaluert av partnerne sammen, opplyses det.Videre kommer det frem at partene vil forsøke å identifisere hvilket av plastavfallet Remondis leverer som kan brukes innen kjemisk resirkulering i fremtiden.

– Remondis og BASF er utmerkede partnere for å realisere et ambisiøst prosjekt som dette i Sentral-Europa, på en stram tidslinje og for å operere det suksessfullt over lang tid. Vi kommer stadig fremover i opptrappingen av vårt første anlegg i Skive, og vi er veldig glade for å nå starte implementering og utrullingen av teknologien, sier konsernsjef Kjetil Bøhn i Quantafuel.