poLight har fått nok en ordre på sin kameralinse TLens på rundt 450.000 kroner.

Ordren er levert av samme kunde som ble kunngjort 6. april – MAXHUB.

– Oppfølgingsordren kom raskere enn vi trodde og er et godt tegn. Vi hadde ikke sett for oss at dette tilfellet skulle resultere i høyt volum, men det er et viktig steg og viser at markedspotensialet er stort, sier Øyvind Isaken, adm. direktør i poLight, i børsmeldingen.