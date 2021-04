Apple-rykter svirrer – Pareto høyner kursmål

Tirsdag kveld lanserte Apple en rekke nye produkter. Blant disse var AirTag, en sporingsenhet som kan finne tapte gjenstander som nøkler, ryggsekker eller sykler.

I en kommentar tirsdag kveld skrev ABG Sundal Collier ifølge TDN Direkt at produktet kommer med både Bluetooth Low Energy (BLE) og UWB.

Tror NOD er leverandør

«Selv om vi ikke vet hvem som leverer BLE-brikken, forventer vi at markedet vil spekulere i at det er Nordic Semiconductor. Vi tror det er mulig at Nordic er leverandøren, gitt deres sterke markedsposisjon innen BLE, samt at selskapet allerede har noen design med Apple», heter det.

Meglerhuset mener dette kan forklare den betydelige økningen i Nordics ordrebok, og anslår ifølge nyhetsbyrået over 100 millioner dollar i inntekter under forutsetning av at alle iPhone-eiere kjøper to AirTags hver. Det vil i så fall utgjøre 15 prosent av konsensusestimater for 2022.

Pareto høyner kursmål

ABG Sundal Collier uttrykker videre skuffelse over at aksjen kun steg 3 prosent på tirsdagens «fremragende» rapport for første kvartal, med forventning om en positiv kursreaksjon fra start i onsdagens handel.

Pareto Securities har på sin side reagert på rapporten ved ifølge TDN Direkt å høyne kursmålet fra 175 til 200 kroner, og gjentar sin kjøpsanbefaling.

Nordic Semiconductor steg riktignok fra den første handelen, men 175,50 kroner er noe ned fra tirsdagens sluttkurs. Pareto ser dermed 13-14 prosent oppside fra dagens nivåer.

Styret får betalt i aksjer

Samtidig kunngjør selskapet onsdag at styremedlemmene har fått tildelt i alt 3.953 aksjer som en del av sin kompensasjon, i tråd med en godkjennelse fra generalforsamlingen i fjor.

Tildelingen har skjedd med utgangspunkt i tirsdagens sluttkurs på 177,10 kroner.

Styreleder Birger Steen skal ifølge godkjennelsen ha aksjer for 250.000 kroner, og får dermed tildelt 1.412 aksjer. Øvrige styremedlemmer skal ha aksjer for 75.000 kroner, og får da tildelt 423 aksjer hver.