Salgsrush i Stordalens sykkel-tech-selskap

– Vi forventer en omsetning på 19 millioner kroner i år, og vi har et mål om 135 millioner kroner i 2025, sier Sunde.

SALGSRUSH: Trackerne selges i egen nettbutikk, i sportsbutikker og annen faghandel samt direkte til bedriftskunder. Foto: Anders Horntvedt

Behov for vekstkapital

Finansavisen fortalte i oktober 2020 at selskapet hadde behov for 15 millioner kroner i frisk vekstkapital. Planen var å hente halvparten i høst for å finansiere etableringen i Europa, mens resten skulle hentes i 2021.

Etter noen runder på bakrommet ble det i stedet en folkefinansieringskampanje som BikeFinder mekket selv.

Når verdien av sykkelen øker, øker også interessen for å sikre og forsikre den Birgitte F. Sunde, BikeFinder

Runden ble lukket i desember 2020, og resulterte i at 7 millioner kroner kom inn, samtidig med at flere kvinner ble med på laget, ifølge nettavisen Shifter.

Selskapet er nå oppe i 14 kvinnelige investorer og har doblet andelen fra 4 til over 9 prosent.

INVESTOR: Petter Stordalen. Foto: NTB

– Vi selger jo en abonnementstjeneste og har kontaktinformasjon til alle brukerne våre. Vi ville prøve å knytte brukerne enda tettere til oss ved å invitere dem til å bli eiere også, og det gikk over all forventning, sier hun.

Verdsettelsen var 66 millioner kroner pre-money, og 73 millioner etter at kapitalen var kommet inn.

Selskapet planlegger en ny emisjon i løpet av tredje kvartal 2021. Den vil være på 7,5 millioner kroner.

De største eierne i BikeFinder etter emisjonen Aksjonær Person bak Andel Trethom Eigel Ingvar Thom 20,4 Petroform Gründer 10,0 Herland Consulting Gründer 7,9 Peritus Advisors Gründer 7,2 Nitram Elo Gründer 7,2 Strawberry Equities Petter Stordalen 7,0 Ultima Management Erik Brodahl 6,3 Asesor Asbjørn Vagle 5,9 Eigil Ingvar Thom - 4,0 Troll Ventures Roy Andre Tollefsen 3,3 Jepson Holding Magnus Jepson 1,6 Andre Andre 19,3 Sum 100,0

– Timingen var ekstremt god

På eiersiden nå finner vi Petter Stordalen med Strawberry Equities, Skagen-gründer Asbjørn Vagle, ehandel-gründer Magnus Jepson og den profilerte skipselektrikeren Eigel Ingvar Thom.

– Selskapet har vært holdt oppe i seks år med familier og venner som eiere. Det har vært flere emisjonsrunder, og nå ønsket man å åpne opp. Det viste seg at timingen var ekstremt god. Det er kommet en voldsom salgsbølge på elsykler. Når verdien av sykkelen øker, øker også interessen for å sikre og forsikre den, sier Sunde.

Selskapet selger sporing fra 29 kroner pr. måned. I tillegg selger selskapet forsikring av sykler, som agent for Tryg til nordiske kunder. Og 75 prosent av de stjålne syklene blir funnet igjen, opplyser hun.

SKAL UT I VERDEN: Birgitte F. Sunde har med seg Samantha Smith Johansen (t.v.) til internasjonal skalering. Hun er opprinnelig fra Los Angeles og har jobbet i Dragonbox og Kahoot. Foto: Anders Horntvedt

– Hvordan ser bedriften ut om fem år?

– Først og fremst skal vi styrke oss i markedene vi allerede er i: Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den viktigste salgskanalen er faghandel, men vi har også inngått flere avtaler med bedriftskunder, blant andre med Foodora i Norge, som har alle sine sykler sikret med – BikeFinder.

– Deretter skal vi videre ut i Europa, og så sikter vi mot en lansering i USA i 2022. Vi kan også utvikle datterselskapet vårt, Tracktech. Vi kan bruke samme teknologi på å spore andre ting, sier hun.

BikeFinder har også et OEM-produkt som Stavanger-bedriften kan tilby sykkelprodusentene. Det innebærer at BikeFinder i de tilfellene er en anonym underleverandør, og at produktet i ulike varianter er innebygget i andre fabrikanters sykler.