TikTok saksøkes på vegne av flere millioner barn

Den enorme videoappen TikTok har engasjert millioner av brukere over hele verden, der den største medlemsmassen består av barn og unge.

Nå saksøkes appen for flere milliarder britiske pund for å ha samlet inn enorme mengder data fra sine brukere, skriver Financial Times onsdag.

Søksmålet er brakt frem av den tidligere kommissæren for barns rettigheter i England, Anne Longfield, som saksøker det kinesiske selskapet på vegne av flere millioner barn og unge. Hvis søksmålet lykkes, kan mange av appens brukere kunne bli erstattet med flere tusen kroner hver.

Sjokkert

Ifølge Longfield samler TikTok enorme mendger privat informasjon som telefonnummer, bilder, videoer, nøyaktig posisjon og biometrisk data som ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk, for så å selge informasjonen til tredjeparter.

«Vi tror foreldre og barn vil bli sjokkert, og dette blir gjort mer alvorlig for meg på grunn av den store bruken av dette sosiale mediet av familier og barn i denne alderen,» sa Longfield ifølge Financial Times.

Hun uttalte videre at 44 prosent av åtte til tolv år gamle barn bruker TikTok, og viser til Storbritannias uavhengige medieregulator Ofcom.

«Vi tror det sannsynligvis vil være i området 3,5 millioner barn i Storbritannia alene som faller inn under dette kravet og mange flere over hele Europa.»

Mangler grunnlag

TikTok har på sin side uttalt at kravet er grunnløst.

«Vi har robuste retningslinjer, prosesser og teknologier på plass for å beskytte alle brukere, og spesielt våre tenåringsbrukere. Vi mener påstandene mangler grunnlag, og har til hensikt å forsvare handlingen kraftig.»