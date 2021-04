Etterspørselen vokser – Tekna gir bånn gass

Tekna Holding kjører i gang med en «state of the art» pulverforstøver for titan for å møte økende etterspørsel fra luftfarts-, medisin- og bilindustrien, går det frem av en børsmelding.

Produksjonen vil være høyt automatisert, noe som gir utslag i lavere arbeidskraftkostnader.

Samtidig har Tekna-styret godkjent produksjon av seks nye produksjonssystemer for tilsetningsstoffer (additive manufacturing), trykt elektronikk og energilagring. Denne investeringen vil bringe selskapets totale antall plasmasystemer til 14.

Beslutningene fører med seg en kapasitetsøkning på «flere millioner dollar».