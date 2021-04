Stor milepæl for Idex Biometrics

Idex Biometrics-kunde og partner Idemia lanserer i dag sine første biometriske betalingskort basert på førstnevntes tredjegenerasjons TrustedBio fingeravtrykkssensor, går det frem av en børsmelding.

– Denne produktlanseringen representerer en stor milepæl for begge partnerne og legger listen høyere for effektiv oppbygging av biometriske kort, sier Idex-sjef Vince Graziani i en kommentar.

ABG Sundal Collier skrev i en analyse i fjor høst at Idex Biometrics er en av to ledende aktører globalt i dette nisjemarkedet, samtidig som de er kostnadsledende. Med lanseringen av TrustedBio argumenterte analytikeren ifølge TDN Direkt for at Idex-sensorer kan bli inkludert i betalingskort til rundt 50 prosent av hovedkonkurrentens kostnader.