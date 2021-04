Høyner kursmål før Atea-tall

Kepler Cheuvreux høyner kursmålet i Atea fra 130 til 155 kroner, men står fast på sin hold-anbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering fredag.

Selskapet legger frem sin rapport for første kvartal torsdag i neste uke, og meglerhuset regner med et positivt bidrag fra virksomheten i Danmark – sammenlignet med et negativt bidrag på 126 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

«Vi tror at nøkkelfaktoren er å se på Danmark og signaler om hvorvidt vendingen som startet i 2020 har blitt opprettholdt», heter det.

Kepler løfter ifølge nyhetsbyrået sine prognoser for justert resultat pr. aksje med omtrent 11 og 13 prosent for henholdsvis 2021 og 2022.

Atea stiger marginalt til 157 kroner så langt i fredagens handel på Oslo Børs.