Gjorde «sinnssyk idé» om til 50 milliarder stor formue

Daniel Dines slet de første årene etter han flyttet fra Romania for å jobbe for Microsoft i USA i 2001, men utfordringene la grunnlaget for en av verdens største formuer.

Fire år senere returnerte utvikleren til hjemlandet for å starte selskapet som nå er kjent som UiPath – automatiseringsselskapet som debuterte på Wall Street onsdag.

Selskapet hentet før børsnoteringen 1,3 milliarder dollar – 10,8 milliarder kroner – i en emisjon.

Dines eier aksjer for til sammen 6 milliarder dollar – rett under 50 milliarder kroner – i selskapet, ifølge data fra Bloomberg. Det gjør ham til en av verdens 500 rikeste mennesker.

UiPath var i 2019 verdsatt til 7 milliarder dollar, men har nå steget til hele 39,2 milliarder basert på aksjekursen fredag på 75,52 dollar.

– Som et resultat av å jobbe i Microsoft fikk jeg en sinnssyk idé om å dra hjem igjen og starte et eget selskap, sa Dines under den årlige teknologikonferansen Montgomery Summit i fjor.

«Å starte et selskap fra et lite sted uten noe marked har en skjult fordel: Det tvinger deg til å tenke globalt fra dag én», skrev Dines i et notat til dokumentene da selskapet gikk på børs tidligere i uken.

UiPath tilbyr kundene en software som gjennomfører enkle, repetative oppgaver som selskapene tidligere outsourcet til billigere arbeidskraft i land som India eller Filippinene. Noen bruksområder er sykehus og helseprosjekter for å bistå under pandemien, ifølge Uipaths nettsider.