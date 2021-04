Netflix-sjefen utøvde opsjoner for over 5 milliarder kroner

Konsernsjefen hos Netflix, Reed Hastings, realiserte i fjor 612 millioner dollar ved å utøve sine aksjeopsjoner. Det viser papirer Netflix sendte inn til det amerikanske finanstilsynet, melder Reuters.

Mens folk var innesperret med familien passerte strømmegiganten 200 millioner abonnenter i fjor, samtidig som at aksjen la på seg 67 prosent.

Gjennom opsjoner kjøpte Hastings over 1,33 millioner Netflix-aksjer i fjor, som gjorde at han fikk realisert 612 millioner dollar – nesten 5,1 milliarder kroner. Dette var ikke første gang Hastings har realisert aksjeopsjoner. I 2019 realiserte han 221 millioner dollar, mens i 2018 gikk han for 301 millioner.

Visekonsernsjef for Netflix, Ted Sarandos, realiserte aksjer for drøye 30 millioner dollar – fra litt over 105.000 aksjeopsjoner.