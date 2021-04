Digitaliserer dansk byggebransje

Det norske programvareselskapet Cobuilder satser mot dansk byggenæring og har igangsatt et prosjekt med den danske bransjeorganisasjonen Molio.

Cobuilder skal hjelpe dansk byggenæring med å ta i bruk og dele data mer effektivt. Målet er økt produktivitet, kvalitet og bærekraft.

Felles språk

Programvareselskapet har i mange år jobbet med utvikling av datastrukturer kalt produktdatamaler, eller PDT-er, som gir en standardisert måte for digitalisering og utveksling av produktdata.

Nå vil Molio kunne utvikle et felles «digitalt språk» for den danske bygge- og anleggsnæringen, basert på PDT-er og erfaringer fra mange års samarbeid med norske entreprenører.

Snart vil aktørene i den danske næringen kunne dele produktdata på tvers av prosjekter og plattformer.

– Til nå har vi vært avhengig av tidkrevende manuelle prosesser fordi vi har manglet standarder for utveksling av digital informasjon. Cobuilders løsning gir oss et standardisert språk for deling av data, sier Christina Hvid, adm. direktør i Molio, i en kommentar.